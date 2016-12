Divers Economie

Hausse du trafic commercial à Marrakech-Ménara



Le trafic aérien commercial au niveau de l’aéroport Marrakech-Ménara a enregistré une forte reprise de sa croissance durant le mois de novembre dernier, soit une hausse de 14,20% par rapport à la même période de l’année précédente.

Selon les statistiques de l’Office national des aéroports (ONDA), un total de 352.434 passagers ont transité par l’aéroport Marrakech-Ménara en novembre dernier, contre 308.600 durant la même période un an auparavant, rapporte la MAP. Sur la période allant du 1er janvier 2016 au 30 novembre 2016, 3.565.794 passagers ont transité par l’aéroport Marrakech-Ménara, contre 3.687.026 passagers en 2015, soit un recul de 3,29%, d'après l'ONDA.

S’agissant des mouvements d’avions, l’aéroport Marrakech-Ménara a enregistré, en novembre dernier, 20,94% du total du mouvement aérien des aéroports du Royaume, soit la deuxième place au niveau national après l’aéroport Mohammed V de Casablanca (49,39%).

Concernant les cinq premières lignes aériennes au niveau national, la ligne Marrakech-Paris Orly a occupé la 3ème place avec 31.955 passagers, soit 2,26% du total du mouvement du trafic aérien commercial au Maroc, suivie notamment par les deux lignes Marrakech-Londres avec 27.990 (1,98%) et Marrakech-Madrid avec 27.432 (1,94%). Ces deux dernières lignes ont toutes deux rejoint le Top 5 des liaisons aériennes internationales.



Tanger-Tétouan-Al Hoceima enregistrent

un trafic aérien de plus de 64.000 passagers



64.336 passagers ont transité, en novembre dernier, via les aéroports de la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima vers les différentes destinations nationales et internationales, contre 56.184 durant la même période une année auparavant, selon un rapport de l'Office national des aéroports (ONDA).

L'aéroport Tanger-Ibn Batouta a lui seul, enregistré un trafic de 61.038 passagers, en novembre 2016, contre 54.705 au cours de la même période de 2015, affichant une hausse de 11,58%.

2.299 personnes ont transité via l'aéroport Chérif Al Idrissi d'Al Hoceima durant le mois écoulé, contre uniquement 614 passagers une année auparavant, enregistrant ainsi une progression significative s'élevant à 274,43%, alors que l'aéroport Sania R'mel de Tétouan a accueilli un total de 999 passagers en novembre dernier, contre 865 visiteurs en novembre 2015 (15,49%).

Durant le mois d'octobre dernier, les aéroports de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima avaient enregistré le transit de 71.988 passagers vers les différentes destinations nationales et internationales, contre 67.596 personnes en octobre 2015.