Divers Economie

382 entreprises créées en onze mois dans la région de Draa-Tafilalet



Un total de 382 entreprises ont été créées dans la région de Draa-Tafilalet au cours des 11 premiers mois de l’année 2016. Ces nouvelles structures ont généré plus de 1749 emplois pour un montant d’investissement de l’ordre de 416,92 millions de dh, apprend-on mardi auprès du Centre régional d’investissement (CRI).

L’analyse de ces créations par secteur d’activité permet de relever la prédominance de la filière du commerce avec une part d’environ 36%, suivie du secteur des services (29% ) et celui des BTP (21%).

En termes de nature juridique, la Société à responsabilité limitée (SARL) constitue la forme la plus dominante avec 98,73% par rapport aux autres formes juridiques choisies, et les personnes physiques représentent 17,45% de l’ensemble des entreprises créées.



L’OCP clôture son émission

obligataire subordonnée



Le Groupe OCP a clôturé avec succès, le 16 décembre 2016, son émission obligataire subordonnée perpétuelle d'un montant de 5 milliards de dirhams (MMDH), annonce lundi un communiqué du Groupe.

L’opération représente par sa taille le plus important emprunt obligataire jamais réalisé sur le marché marocain et démontre la confiance dont jouit le Groupe OCP auprès de la communauté financière nationale, estime le Groupe.

L’opération a par ailleurs été plus de deux fois sursouscrite : avec 21 souscripteurs et plus de 100 mandats, la demande a en effet atteint un montant record de 10,2 MMDH.

Il s’agit également d’une émission innovante, puisque c’est la première émission de ce type pour un organisme non financier au niveau national et continental, se félicite le Groupe. Cette émission permet de diversifier les sources de financement du Groupe OCP dans le cadre de son plan d’investissement à l'horizon 2025 et s’inscrit dans la stratégie visant à consolider sa position de leader mondial, indique le communiqué. Elle permet en outre à l'OCP de renforcer sa structure financière et de consolider significativement ses fonds propres.