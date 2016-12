Divers Economie

12% de la production de dattes algériennes exportés vers le Maroc



S’exprimant en marge du Salon international de la datte de Biskra "SIDAB", le directeur de l’analyse des marchés auprès de l’Agence nationale de promotion du commerce extérieur (Algex), Idir Astouati, a affirmé que les exportateurs algériens de dattes devraient se fixer comme objectif d’accroître leurs exportations en s’ouvrant sur d’autres marchés et de ne pas se contenter uniquement de leurs traditionnels clients.

Il a déclaré qu’en dépit de la demande internationale en hausse sur la datte, la quantité des exportations algériennes est restée aux alentours de 28.000 tonnes/an pour une valeur de 34 millions de dinars. Ce responsable a, dans ce contexte, soutenu "qu’avec des exportations qui ne représentent que 3,1% de sa production annuelle estimée à 900.000 tonnes/an, l’Algérie peut aisément revoir à la hausse la cadence de ses exportations en vue de conquérir davantage de parts des marchés internationaux".

Selon les chiffres avancés par Idir Astouati, 47% des exportations algériennes de dattes sont écoulées en France, 12% au Maroc et 8% en Russie, indiquant que parmi les nouveautés enregistrées cette année, l'intégration d'autres marchés, dont ceux de la Mauritanie, l'Allemagne , l'Inde et les Pays-Bas.



Maroc Telecom dispose du réseau mobile le plus rapide au Maroc



Maroc Telecom a reçu le Prix 2016 du "Réseau mobile le plus rapide au Maroc", décerné par Ookla Speedtest, leader mondial des applications de diagnostic réseau et de tests de bande passante. Certifiée par Ookla Speedtest, cette reconnaissance internationale est le fruit des multiples efforts consentis par Maroc Telecom en termes d'investissements en infrastructures et plateformes réseau, se félicite l’opérateur de télécommunication dans un communiqué.

Maroc Telecom propose en exclusivité depuis 2015 la technologie 4G+ offrant des débits atteignant 225 Mb/s et dispose de la couverture nationale la plus large avec un taux de couverture de la population de plus de 73%, précise la même source.

"Avec plus de neuf millions de speedtest réalisés chaque jour sur notre site Ookla, nous sommes partenaires des plus grands fournisseurs de services Internet de par le monde pour l’analyste et le diagnostic des réseaux internet fixe et mobile", a déclaré le vice-président d’Ookla Speedtest, Jamie Steven, cité par le communiqué.

M. Steven a fait savoir que le site d’Ookla a collecté les résultats que de plus de 300.000 tests réels initiés par les utilisateurs marocains pendant les six derniers mois pour déterminer le réseau mobile le plus rapide au Maroc.

"Se basant sur l’analyse de nos données, Maroc Telecom fournit à ses clients la vitesse Internet la plus rapide au Maroc. Nous sommes heureux de souligner la puissance du réseau de Maroc Telecom et de leur attribuer le réseau mobile le plus rapide 2016 au Maroc", a-t-il noté.