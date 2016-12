Divers Economie

Le PDG de Nareva nommé président du Conseil

d’administration de LafargeHolcim Maroc



Le président directeur général de Nareva, Ahmed Nakkouch, a été nommé nouveau président du Conseil d'administration (CA) de LafargeHolcim Maroc, lors de sa réunion tenue le 16 décembre, selon un communiqué du Groupe parvenu récemment à la MAP. M. Nakkouch, qui a été également coopté en tant qu'administrateur, a occupé plusieurs postes de hautes responsabilités, notamment en tant que directeur général de l'Office national de l’électricité (ONE) de 2001 à 2006.

Lors de la réunion du CA, Mohammed Kabbaj a annoncé sa démission de ses fonctions de président dudit Conseil d'administration, précise le communiqué. Le CA a témoigné à M. Kabbaj toute sa reconnaissance pour son immense engagement à la présidence du groupe LafargeHolcim Maroc pendant 21 ans et lui a rendu un vibrant hommage. Il a aussi demandé à M. Kabbaj de le faire bénéficier de son expertise et de sa vision en tant que membre du Conseil d'administration de LafargeHolcim Maroc.





23 certificats négatifs délivrés

en novembre à Berkane



Vingt-trois certificats négatifs pour la création d'entreprises ont été délivrés en novembre dernier à Berkane, selon les chiffres de la Délégation du commerce et de l’industrie de la capitale de l’Oriental.

Par secteurs d'activités, les services s'accaparent la grande part avec 11 certificats, suivis du commerce (7 certificats) et du bâtiment et travaux publics (5 certificats), précise la délégation qui couvre Oujda, Berkane, Taourirt, Jerada et Figuig.

S'agissant du statut juridique, les certificats négatifs se répartissent notamment entre les sociétés à responsabilité limitée à associé unique (14 certificats), les sociétés à responsabilité limitée (8 certificats) et les enseignes commerciales (1 certificat).

Au niveau de la région de l’Oriental, la province de Berkane occupe la deuxième place après la préfecture Oujda-Angad (85 certificats). Le nombre de certificats négatifs délivrés dans la région de l'Oriental pour la création d'entreprises en 2015 avait atteint 2.244.