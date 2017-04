Distribution de 80 audioprothèses à des malentendants

80 audioprothèses ont été distribuées à des personnes souffrant de handicap auditif, dans le cadre d'une campagne de dépistage et de correction auditive, organisée mardi par la délégation provinciale du ministère de la Santé à Salé.

Cette campagne de dépistage et de correction auditive s’inscrit dans le cadre du Plan d’action national relatif à la santé et au handicap 2015-2021, visant à assurer l’accès des personnes en situation de handicap à des services de santé.

"Cette campagne cible les personnes souffrant d’un handicap auditif, dépistées au cours des consultations spécialisées chez les médecins ORL, dans le cadre de la santé scolaire, ou en collaboration avec certaines associations œuvrant en la matière", a fait savoir le délégué provincial du ministère de la Santé, Mysk Chemaou.

"Ces personnes sont prises en charge ensuite par le ministère et seront soumises à un nouveau dépistage et à une prise d'empreintes pour la fabrication d’audioprothèses personnalisées, épousant la forme du pavillon de l’oreille et répondant au degré du handicap de la personne", a souligné M. Chemaou.

De con côté, l’audioprothésiste Mohamed Berrada Sounni a indiqué que 80 audioprothèses ont été distribuées au niveau de la préfecture de Salé, en vue d’aider les personnes souffrant d’un handicap auditif à rétablir une acuité auditive satisfaisante.

"L'audioprothésiste choisit et réalise la prothèse en fonction de l'objectif d'audition et le degré du handicap auditif de la personne", a-t-il expliqué, notant que "le port de cet appareil peut nécessiter des réglages pour obtenir le bon volume sonore et une rééducation orthophonique, notamment lorsque la surdité a été de longue durée ou depuis la naissance".

Sur le plan humain, cette campagne a eu un impact bénéfique, recueillant de bonnes impressions parmi les bénéficiaires. Ainsi, Nezha, qui accompagnait son frère Noureddine, né avec un handicap auditif, a salué cette initiative qui a permis au jeune homme de bénéficier gratuitement de deux audioprothèses et "d’entendre des sons pour la première fois de sa vie", soulignant que leur sœur, souffrant du même handicap, a bénéficié elle aussi de cet appareil l’année dernière.

Cette initiative médicale est la troisième du genre après les campagnes organisées en 2015 et 2016, qui ont été dédiées au dépistage et à la correction de déficiences auditives, outre la distribution de 144 audioprothèses.