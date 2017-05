Distinction marocaine aux Mondiaux de surf

Les surfeurs marocains ont signé d'excellentes performances aux "World Surfing Games", Championnats du monde de surf disputés du 20 au 28 mai à Biarritz en France, rapporte la Fédération Royale marocaine de surf (FRMS).

Le surfeur marocain Yassine Ramdani, auteur d'un parcours irréprochable, est passé à deux doigts de la finale en se classant troisième d'une demi-finale très relevée. Au coude à coude avec le Français Joan Duru (sociétaire du World Tour) et l'Espagnol Jonathan Gonzales (récent vainqueur de la compétition pro de Zarauntz), c'est dans les cinq dernières minutes qu'il s'est incliné et termine 5e, une première dans l'histoire du surf marocain.

Toujours en individuel, la FRMS retient les très belles performances de Shadi Larioui et Boubker Bouaouda qui respectivement accéderont aux huitièmes et quarts de finales.

Au classement final, l'équipe nationale composée de Bouaouda Aboubakr, Elharim Abdelkhalek, Yassine Ramdani, Shadi Lahrioui, Berrada Fatimazahra et Meryem Elguerdoum, conduite par son coach Aziz Bouchgua, s'est hissée dans le Top 15 mondial.

Au classement par équipes masculin, le Maroc prend la sixième place mondiale devant l'Australie, le Brésil, l'Afrique du Sud et la Polynésie française. Il s'agit d'une performance de bon augure à la veille des qualifications pour les Jeux olympiques de Tokyo 2020, conclut la Fédération.