Distinction de Fayçal Serghini

Le golfeur Fayçal Serghini a remporté l'Open Attijari Wafabank II, étape du circuit Atlas Pro Tour disputée sur le Parcours Bleu du Royal Golf de Dar Es Salam du 10 au 12 mai, rapporte l’Association du Trophée Hassan II (ATH).

Serghini qui joue au Royal Golf Anfa Mohammedia, a totalisé un score de 217 (+1) et devance d'un coup Ahmed Marjane (Royal Golf Dar Es Salam) et de cinq Belaroussia Mohamed (Dar Esalam).

Un total de 25 joueurs professionnels dont un certain nombre du Team ATH ainsi que cinq amateurs ont participé à cette épreuve de l’Atlas Pro Tour.

Lors de cette étape, deux joueurs amateurs ont réalisé d’assez bonnes performances, à savoir Dahmane Soufiane (Royal Golf d’El Jadida) 8ème à +11 et Souadi Ayoub (Roya country club de Tanger) 10ème à +12.

Le prochain rendez-vous pour les golfeurs nationaux sera le championnat du Maroc Pro et Elite du 17 au 19 mai au Palm Golf Ourika de Marrakech.

Classement:

1.Serghini Fayçal (Royal golf Anfa Mohammedia) 72-76-69 217 +1

2.Ahmed Marjane (Royal golf DAr Es Salam) 72-72-74 218 +2

3.Belaroussia Mohamed (Royal golf Dar Es Salam) 73-74-75 222+6

4.El Hassani Younès (Royal country club de Tanger) 74-72-77 223 +7

5.Ahmed Reda Rhazali (Royal golf DAr Es Salam) 224 +8

5.Yacine Touhami (Royal golf Agadir) 224+8.