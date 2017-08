Dirar ouvre son compteur but

L'international marocain Nabil Dirar a inscrit son premier but sous les couleurs de sa nouvelle équipe, Fenerbahçe, jeudi soir à Istanbul lors des éliminatoires de la Ligue Europa face aux Autrichiens de Strum Graz.

Les Fener, dominateurs en première mi-temps, ont ouvert la marque sur un heading de Dirar (32è) bien servi par le milieu offensif français Mathieu Valbuena. Un avantage conservé jusqu’à la pause.

Les Autrichiens on, toutefois, rétabli la parité par Phillip Huspek (66è) relançant, en vain, leurs espoirs de renverser la situation et de réussir l’égalisation parfaite sur les deux matches.

Le Fenerbahçe, ayant ramené la victoire (1-2) à l’aller a poinçonné son ticket pour le match des barrages de cette compétition.