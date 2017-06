Dirar à Fenerbahce : Connexion établie

Nabil Dirar est en passe de rallier la Turquie et le club centenaire de Fenerbahce. En pole position pour recruter l’ailier et intérimaire en fin de saison au poste de latéral droit, après une cour assidue, le site officiel du club 19 fois champion de Super Lig, a annoncé tard dans la soirée de jeudi, avoir trouvé un accord de principe avec l’équipe de la Principauté monégasque, pour racheter la dernière année de contrat du joueur de 31 ans.

Alors que son agent, Souad Ben Kouider, est à Istanbul pour finaliser les détails de son nouveau bail, l’international marocain est attendu, au plus tard, samedi, sur les bords de la rive anatolienne, afin de satisfaire la traditionnelle visite médicale. Il deviendrait le second footballeur marocain à porter les couleurs bleu marine et jaune de Fenerbahçe, après le milieu de terrain Aatif Chahechouhe, lors de la saison 2015-2016.

Nabil Dirar quitte donc le Rocher après avoir participé à 187 rencontres et inscrit 14 buts. Il s’y était installé en 2012, en provenance du FC Bruges contre 7,5 M€, et a activement participé, la même saison, à l’accession de Monaco en Ligue 1, sous les ordres de Tinkerman, le technicien italien, Claudio Ranieri.

Sa dernière saison aura été sans doute la meilleure. Elle l’aura vu participer vivement (31 rencontres toutes compétitions confondues) à la magnifique épopée monégasque, avec comme point d’orgue, le titre de champion de France et une demi-finale, dont il fut titulaire, face à la Vieille Dame, dans la plus prestigieuse compétition européenne, la Ligue des champions.

Originaire de Casablanca et porteur de la double nationalité belgo-marocaine, après avoir migré vers la capitale belge, Bruxelles, en compagnie de sa famille à l’âge de 14 ans, il a rapidement été repéré dans le club de son quartier d’adoption, le RWD Molenbeek en 2001. Ce dernier fut une passerelle vers l’Union Saint-Gilloise entre 2002 et 2004, puis, une porte sur le début de sa carrière professionnelle en 3ème division belge, au Diegem Sport en 2005. Une carrière façonnée par 38 buts en 423 matchs avec quatre écussons différents.