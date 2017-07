Diego Maradona devient citoyen d'honneur de Naples

La légende du football argentin Diego Maradona a été nommé citoyen d'honneur de Naples, où il a joué de 1984 à 1991.

Lundi, la municipalité avait décidé d'attribuer la citoyenneté d'honneur à Diego Maradona en raison "des sentiments d'amitié, d'estime, de gratitude, d'admiration et d'affection de la ville de Naples" à son égard.

Cette décision a toutefois suscité des critiques à Naples, mais le maire Luigi de Magistris l'a justifiée arguant du fait que "Maradona a eu la capacité d'unir les Napolitains, il les a fait rêver et ce rêve est devenu réalité".

Maradona, qui portait le numéro 10, a guidé l'équipe de Naples vers ses deux seuls titres de champion d'Italie, en 1987 et 1990.

"La citoyenneté, je l'ai méritée sur le terrain", a déclaré Diego Maradona, âgé de 56 ans, au cours d'une conférence de presse mardi soir".

La ville de Naples a de nombreux citoyens d'honneur et son maire a ainsi nommé, en 2016 seulement, citoyens d'honneur Abdullah Ocalan, le chef du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), bête noire d'Ankara, arrêté en 1999 et dont la condamnation à mort a été commuée en prison à vie, ainsi que l'actrice Sophia Loren.