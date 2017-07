Deuxième titre des Jeux de la Francophonie pour le football national

Le rideau est tombé, dimanche, sur la 8ème édition des Jeux de la Francophonie qui s’est déroulée dans la capitale ivoirienne, Abidjan. Mais bien avant la cérémonie de clôture, le public a pu suivre la finale du tournoi de football qui a mis aux prises la sélection du pays hôte avec le Onze national des U20. Un ultime acte qui a tenu toutes ses promesses avec en fin de compte une consécration des Nationaux après recours à la séance des tirs au but. Le temps réglementaire s’était soldé sur une issue de parité, un partout.

Tombeurs au stade des demi-finales de la formation de la République démocratique du Congo, les jeunes internationaux marocains étaient décidés à aller jusqu’au bout dans leur campagne en vue de rééditer l’exploit de leurs prédécesseurs de la génération de 2001 sacrés lors des Jeux de la Francophonie qui s’étaient tenus au Canada.

Devant un peu plus de 30.000 spectateurs qui ont pris place au stade Houphouët-Boigny, ne manquant pas de donner de la voix pour encourager l’équipe ivoirienne, les joueurs marocains ont abordé la partie pied au plancher, ne tardant pas à trouver le chemin des filets (7ème mn) suite à un joli but de la révélation de ce tournoi, Soufiane Kiyine, sociétaire de Chievo Verone.

Si les partenaires du capitaine Gadarine ont su préserver le score durant le first half, le scénario lors du second acte a été tout autre. Les locaux, poussés par leurs supporteurs, ont mis davantage de pression sur l’équipe marocaine et leurs efforts ont débouché sur une égalisation intervenue à l’heure de jeu, but signé Thierry Kassy.

Le score en restera là et ce sont les penalties qui ont départagé les deux teams. Une séance au cours de laquelle les tireurs de part et d’autre se sont montrés bien appliqués mais ce sont les Marocains qui ont eu le dernier mot par 7 à 6.

A noter que pour le compte du match de classement, c’est l’équipe du Mali, représentée par les U17 lauréats de la CAN de cette catégorie, qui s’est imposée aux dépens de la RD.Congo (2-1)

Une victoire combien précieuse pour le Onze national qui a permis au Maroc de glaner une place et de doubler le Canada au classement final. Avec 13 médailles en or contre 14 en argent et 11 en bronze, soit un total de 42 podiums, la délégation marocaine dépêchée pour ces JF termine juste derrière la France qui est arrivée en tête du tableau des médailles avec 22 en or, 16 en argent et 11 en bronze.

Le Canada s’est classé troisième (13 en or, 8 en argent et 5 en bronze), alors que la Côte d’Ivoire a terminé en 5ème position (6 en or, 8 en argent et 5 en bronze).

Il convient de signaler en dernier lieu que les 9èmes Jeux de la Francophonie auront comme terre d’accueil en 2021 la province canadienne du Nouveau-Brunswick.