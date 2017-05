Deux mis en cause dans le meurtre de Hassan Smihi incarcérés à la prison de Salé

Le juge d'instruction près la Cour d’appel à Rabat a ordonné, dimanche, l’incarcération, à la prison locale de Salé, des deux mis en cause soupçonnés d’implication directe dans le meurtre de Hassan Shimi, journaliste-photographe à l'Agence Maghreb arabe presse.

Les deux suspects, déférés plus tôt dans la journée devant le parquet près la même Cour, seront poursuivis pour "homicide volontaire et vol qualifié".

Lors de la reconstitution des faits, samedi au quartier Oued Eddahab à Témara, les services de sécurité ont ramené sur la scène de crime deux mis en cause soupçonnés d’implication directe dans ce meurtre.

Feu Shimi a été retrouvé assassiné, mercredi soir à son domicile à Témara. Aussitôt informés, les éléments de la police judiciaire et scientifique se sont rendus sur les lieux, afin d'ouvrir une enquête et élucider les circonstances de ce meurtre.

Les services de la police judiciaire de Témara ont arrêté, jeudi soir, en coordination avec les services de la Direction générale de la surveillance du territoire national (DGST), cinq suspects, dont deux impliqués directement dans ce meurtre.

Dans un communiqué, la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) avait indiqué que les mis en cause impliqués directement dans ce meurtre ont été arrêtés à Meknès et à Sidi Kacem, après avoir déterminé leur identité sur la base de l'analyse des empreintes et preuves biologiques et matérielles relevées sur la scène du crime, ajoutant que des objets personnels volés dans le domicile de la victime ont été trouvés en leur possession.