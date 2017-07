Deux étudiants marocains décèdent dans un accident à Dakar

Le ministère délégué auprès du ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale chargé des Marocains résidant à l'étranger et des Affaires de la migration, a annoncé avoir pris toutes les dispositions nécessaires pour prendre en charge les frais de rapatriement des dépouilles des deux étudiants marocains décédés, vendredi, dans un accident de la circulation à Dakar.

Le ministère indique, dans un communiqué, avoir coordonné avec les services diplomatiques et consulaires sur place pour le rapatriement des dépouilles des défunts pour leur inhumation au Maroc.

Deux étudiants marocains sont décédés dans un accident de la circulation, survenu dans la nuit de jeudi à vendredi à Dakar sur la Corniche ouest de la capitale sénégalaise, apprend-on auprès de l'Association des étudiants marocains au Sénégal.

Aux environs de 3h00 du matin, ils roulaient en motocycle et à grande vitesse avant de percuter le terre-plein central qui sépare les deux voies de la corniche ouest de la capitale sénégalaise, a déclaré à la MAP le président de l'Association des étudiants marocains au Sénégal, Youssef Lotfallah, indiquant que l'un d'eux est décédé sur place, alors que l'autre a rendu l'âme dès son transfert à l'hôpital principal de Dakar.

HA et MR, nés respectivement à Safi (1988) et à Errachidia (1987), poursuivaient leurs études en cinquième année de médecine dentaire à la Faculté de médecine de pharmacie et d'odontologie de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, précise la même source.

Au nombre de 850, les étudiants marocains au Sénégal, , poursuivent leurs études dans nombre de spécialités, dont en premier lieu, la médecine, la pharmacie, l'odontologie et l’ingénierie.