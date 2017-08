Deux équipes de l’Elite au moins appelées à faire leurs valises

Après les sept rencontres d’hier comptant pour le préambule des seizièmes de finale aller de la Coupe du Trône de football, le programme se poursuit avec l’entrée en lice des dix-huit autres équipes qualifiées à ce stade qui s’attelleront en cette première confrontation à garder, en ce mercredi, toutes leurs chances intactes, histoire de pouvoir espérer accéder au tour suivant.

De belles empoignades en perspective donc ! On suivra plus particulièrement celles cruciales qui mettront aux prises deux clubs de l’Elite 1, le HUSA face à l’OCS dans un derby du Sud des plus chauds et le WAC en déplacement à Marrakech pour y jouer le KACM. Quand on connaît la teneur et la passion que ces deux rencontres engendrent, on peut espérer bien du spectacle d’autant plus qu’au final, ô charme de Dame Coupe, deux équipes au moins de la crème du football national devront dire adieu aux espoirs de caresser la timbale.

Le champion en titre, le Wydad, même si c’est en déplacement à Marrakech, partira favori sur le papier. Il devra néanmoins se méfier du Kawkab qui, malgré une saison passée des plus calamiteuses, aura eu le mérite de bien la conclure, d’où une motivation pour le début d’une autre plus convaincante pour Mariana & Co dont l’effectif reste, quoi que l’on dise, l’un des plus talentueux de la Botola.

Les Soussis du Hassania d’Agadir, at-home, chercheront, quant à eux, à rentabiliser au mieux ce premier match devant leur bête noire, l’Olympic de Safi avant que d’aller tâter du crampon safiot en fin de semaine lors du retour au stade Al Massira en terres Abda.

Un autre ténor en ce chapitre coupe, le Raja, drivé par Juan Carlos Garrido et bien en mal dans sa gestion, accueillera l’Olympique Dcheira, un Sudiste qui a eu du mal à boucler positivement le dernier exercice où il n’a fait que vivoter. C’est le client idéal pour les Verts qui pourrait s’avérer être la surprise du chef. Le dauphin de la saison écoulée, le DHJ rendra lui visite à la Renaissance athlétique de Zmamra. Bien plus que le rapport de force, c’est le derby tout à fait doukkali qui fera foi de passion en cette partie.

Toujours en cette zone, le promu surprise, le RCOZ, qui ne cesse de se renforcer avec l’arrivée dernièrement d’Imad Rquioui en provenance de l'OCS, affrontera le Chabab Houara, un amateur qui a failli à une accession en D2 qui lui était promise.

En poule Nord, le tirage au sort, s’il a épargné les tête-à-tête entre formations de première division, nous aura tout de même réservé quelques menues confrontations qui pourraient en coûter aux ténors à l’image de ce derby r’bati, SM-ASFAR, de ce MAT-ASS déplacé à Assilah, de ce RSB-UST ou de ce FUS-MCO tout de nostalgie en baisser de rideau de ces seizièmes de finale aller. Bon spectacle !