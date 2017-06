Deux écrans et du noir

Abbas Kiarostami c’est aux Iraniens qu’il s’adresse d’abord et avant tout. Idem pour Ettore Scola vis-à-vis des Italiens et j’en passe. Cette vaine tentative de vouloir plaire d’abord à l’Occident avant de plaire ici a aussi montré ses limites ; je pourrais même m’aventurer et dire qu’elle a échoué, car on le voit bien, elle n’a rien donné sur le terrain : production de plus de films, plus coûteux, mais suivie de fermeture de salles désertées par leur public, chaque jour un peu plus, le tout accompagné d’une politique culturelle tâtonnante, etc.

Alors qu’avant, on produisait moins de film, moins coûteux certes mais qui remplissaient davantage les salles, et le tout était accompagné d’une politique culturelle, plus ou moins claire. On est passé alors d’un public qui venait nous voir, attiré par l’envie et l’amour de se voir représenté sur le grand écran à un public qui vient nous voir attiré par la curiosité de se voir mal représenté. Un public que nous perdons chaque fois un peu plus et chaque fois qu’un film marocain sort en salle, car au lieu de faire un cinéma/films qui accompagnent ce public et le secoue dans le bon sens, lui permettant ainsi de réfléchir et de repenser sa condition, on lui a préféré un cinéma/films qui choquent. Hélas notre public n’était pas encore prêt. Résultat : scandale, jugement moralisateur et rejet total de toute production locale; peu importe sa valeur et peu importe sa qualité. On a fini ainsi par créer un public qui se fout royalement de nos plus belles scènes, de nos beaux plans-séquences et de notre découpage technique, lent, rapide, nerveux et bien rythmé, car selon lui (le public), le cinéaste marocain est devenu un danger social qui utilise l’argent public pour le dénaturer et le dévier du droit chemin.

Un jugement véhiculé par les médias locaux eux-mêmes et les petites mafias qui veulent avoir la mainmise sur ce secteur dynamique et dangereux en le dénaturant et en le détournant de son vrai objectif, à savoir la manipulation des masses ! Depuis cette date fatidique, 1995 et depuis cette rupture presque radicale qui s’est installée entre les deux générations, l’ancienne qui croit avoir combattu pour avoir des acquis et la nouvelle venue récolter le fruit sans fournir d’effort (selon certains) et en dénigrant l’ancienne par-dessus tout, une fissure grandissante va s’installer, séparant les deux générations et elle va durer plus de vingt ans. Deux générations qui, au lieu de travailler ensemble côte à côte, vont se bouder et s’ignorer, chose qui va coûter cher au cinéma marocain et dont nous vivons actuellement les conséquences désastreuses.

Je pense que durant ces deux décennies et à cause de ce silence et de ce non-dialogue, le Maroc a raté l’occasion de créer un mouvement cinématographique fédérateur qui aurait pu changer beaucoup de choses et faire de notre cinéma un cinéma important ici et ailleurs, car que vaut-il actuellement à l’échelle internationale ? Contrairement à ce que croient certains, je dirais, pas grand-chose, sinon rien. Il est temps d’instituer un débat sain, longuement rompu, ouvrir le dialogue entre cinéastes, repenser le cinéma et dresser des ponts de communication afin de sauver le peu de chose qui reste à sauver et sortir du goulot dans lequel nous somme coincés. Un arbre, c’est en partant de ses racines qu’il pourrait fleurir très haut et non le contraire. Une image à laquelle je crois profondément et qui me rappelle, chaque fois que j’y pense, celle encore plus significative de l’écrivain Naguib Mahfouz qui, en racontant l’Egypte et l’Egyptien, a fini par raconter le monde et l’être humain dans toute sa complexité.