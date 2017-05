Deux dealers à Khouribga appréhendés

Les services de la police relevant de la brigade de lutte contre les stupéfiants Khouribga ont arrêté deux dealers récidivistes, âgés respectivement de 42 et 29 ans, impliqués dans des affaires de trafic de drogue. Agissant sur la base de renseignements parvenus au service de la police judiciaire, les éléments de la police de l’annexe administrative II, au quartier Al Qodss ont tendu un piège aux deux malfrats.

Lors de la fouille corporelle, les policiers ont découvert des plaquettes de kif et une somme d’argent supposée provenir de la vente de drogue.

Pris la main dans le sac, ils ont été conduits au commissariat pour être auditionnés. Lors de leur interrogatoire, les trafiquants ont avoué leurs forfaits.

Présentés devant le procureur du Roi près le tribunal de Khouribga, les deux mis en cause sont accusés de détention et trafic de drogue.