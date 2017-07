“Despacito”, chanson la plus écoutée en streaming de tous les temps

La chanson "Despacito" du Portoricain Luis Fonsi, dont le rythme reggaeton latino a envahi le globe, est devenue mercredi la chanson la plus jouée en streaming de tous les temps. Le label de la chanson, Universal Music Latin Entertainment, a annoncé que "Despacito", l'originale et ses versions remixées, avait atteint 4,6 milliards de vues sur les plateformes dédiées, incluant YouTube et Spotify. "Despacito", un morceau latino plein de sous-entendus sexuels et qui inclut le rappeur portoricain Daddy Yankee, est devenue virale peu après sa sortie en janvier. Le titre a trouvé une audience encore plus large en avril, quand la popstar Justin Bieber est apparue dans un remix. La chanson "Despacito" détrône le tube "Sorry" de ce même Canadien Justin Bieber, qui comptabilise 4,38 milliards de vues, selon Universal. "Despacito" - qui signifie "tout doucement" en espagnol - a passé 10 semaines au sommet du hit-parade américain, devenant ainsi la première chanson en espagnol à atteindre ce rang depuis "Macarena" en 1996. "Le streaming est un connecteur pour le public dans le monde entier et il a aidé ma musique à toucher chaque recoin du monde", a déclaré Fonsi dans un communiqué.

Le reggaeton - qui découle du dance hall jamaïcain et du hip-hop - a historiquement permis aux Portoricains noirs de s'exprimer.

Le streaming s'est rapidement et largement accru ces dernières années. Il n'existe pas d'institution centrale recensant les données de toutes les plateformes, laissant aux labels le soin d'annoncer les chiffres et records. "Despacito" est montée en flèche sur YouTube où la chanson est déjà la quatrième vidéo la plus vue de tous les temps, avec 2,66 milliards de vues. Sur Spotify, elle était mercredi au 39e rang des chansons les plus écoutées de tous les temps.