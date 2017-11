Deschamps : On est sur la bonne route

Didier Deschamps s'est dit "globalement très fier de

(ses) joueurs" qui sont "sur

la bonne route" après

le match nul (2-2) de

l'équipe de France face

à l'Allemagne en amical,

un résultat qui le "chiffonne

un peu".



Etes-vous satisfait du contenu, au-delà du résultat ?

"Evidemment, c'est la déception parce qu'on était plus près de gagner et de mettre un troisième but, on a commis une erreur à la fin. Je suis globalement très fier de mes joueurs et de cette prestation face à une bonne équipe d'Allemagne, qui a eu plus de maîtrise. On a été capable de les mettre en difficulté, avec six ou sept occasions. Au-delà du résultat, qui me chiffonne un peu par rapport à ce qu'on a fait, la prestation collective me satisfait".



Anthony Martial et Alexandre Lacazette ont répondu présent ...

"Oui, c'est bien pour l'équipe et pour eux. Ce n'était pas un examen de passage, mais je les avais tous avertis, que chacun tire profit du temps de jeu qu'il aura. J'ai utilisé beaucoup de joueurs sur ces deux matches, malheureusement il y en a qui n'ont pas eu de temps de jeu. Ils ont répondu positivement sur le terrain, tant mieux. Entre ceux qui sont venus, mes choix vont être difficiles, Joachim Löw est un peu dans la même situation. On a une marge de progression, on ne va pas se voir plus beaux qu'on est. On est sur la bonne route, c'est un très bon match de préparation pour nous en attendant le printemps".



Vous voudrez éviter l'Espagne au tirage au sort du premier tour du Mondial ?

"S'il y a une équipe à éviter, c'est bien l'Espagne. Si ça peut être un autre que nous qui la rencontre, c'est bien".



Quelle est la hiérarchie des arrières gauches ?

"Je ne vais pas la dire aujourd'hui, peut-être en mars. Layvin Kurzawa a eu le premier match, j'avais prévu de donner le deuxième à Lucas Digne. Il peut y en avoir d'autres, comme Benjamin Mendy qui est blessé, est-ce qu'il reviendra, je le lui souhaite. La hiérarchie la plus importante sera la liste. Elle est évolutive, pas figée, ça peut se jouer à peu de choses, par rapport à ce que font les joueurs en club et avec nous".



Samuel Umtiti bouscule-t-il la hiérarchie en charnière centrale ?

"Samuel a commencé avec Laurent (Koscielny), là j'ai vu une autre charnière (avec Raphaël Varane). C'est les trois joueurs que j'ai fait le plus tourner. J'aurai des choix à faire. Samuel a joué les deux matches, il confirme ce qu'il fait de très bien avec Barcelone, il commence à avoir un petit vécu avec nous, même s'il n'est là que depuis l'Euro. Raphaël est à son bon niveau, Laurent quand il est là ça se voit aussi, même si l'enchaînement (de matches) est compliqué pour le moment".