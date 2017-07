Des universités marocaines intègrent le réseau international AMEDEE

Les Universités Mohammed VI Polytechnique de Benguerir, Mohammed V de Rabat, Cadi Ayyad de Marrakech et Moulay Ismaïl de Meknès, ont intégré récemment le réseau international "Activité minière, environnement, développement économique et éthique" (AMEDEE). L’objectif d’AMEDEE est de promouvoir par la recherche et le développement une activité minière vertueuse et responsable qui s’inscrive dans une économie circulaire, c'est-à-dire une économie de transition énergétique et écologique qui s’appuie sur la valorisation des minerais et des écosystèmes régionaux, la maîtrise et le bio-recyclage des déchets, la restauration des sols dégradés, et enfin sur un meilleur de partage des richesses.

Ce réseau, porté par l'Institut français de recherche pour le développement (IRD) et ses partenaires de Sud depuis 2015, est une plateforme collaborative Sud-Sud-Nord rassemblant des projets de recherche académique sur le secteur minier. Il sera lancé officiellement en décembre 2017, lors d'un événement dédié.

Selon un communiqué de l'IRD, le récent renforcement du réseau résulte d’une rencontre-atelier qui a eu lieu à Marrakech le 20 mai 2017, organisée conjointement par des organismes marocains, français et canadiens dans l'objectif de développer une recherche de qualité sur la question.

L’agrégation de nouveaux projets de recherche permet au réseau AMEDEE de devenir un référent scientifique incontournable pour la compréhension de la thématique minière, regroupant une cinquantaine de projets fédérateurs de recherche-développement-innovation, portés par des chercheurs et enseignants-chercheurs d’Afrique du Nord, d’Afrique subsaharienne, d’Amérique Centrale et du Sud, et d’Asie-Pacifique, souligne le communiqué, notant que ce réseau permet d’accroître la visibilité internationale de ces projets, tout en renforçant les compétences de ses membres grâce à des partages d’expérience et à une mutualisation des connaissances et des expertises.