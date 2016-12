Des shows sportifs à Laâyoune

La ville de Laâyoune, chef-lieu des provinces du Sud, a abrité tout au long de l'année 2016 plusieurs manifestations sportives d'envergure nationale et internationale consolidant ainsi son rayonnement en tant que haut-lieu du sport mondial.

Elle a ainsi abrité, entre autres, deux manifestations continentales de handball, la Coupe du monde francophone et le Championnat méditerranéen de taekwondo, sans omettre le match de gala organisé par la FRMF au complexe Mohamed Laghdaf flambant neuf à l'occasion du 41è anniversaire de la Marche Verte.

Un show au cours duquel joueurs africains et anciens joueurs du reste du monde ont rechaussé leurs crampons pour gratifier le public d’un grand spectacle. Il ne pouvait y être autrement vu les stars qui étaient présentes à ce rendez-vous, à l’instar du légendaire Diego Maradona, Abedi Pelé, George Weah, Alessandro Altobelli et Rivaldo, ainsi que d'autres noms qui ont marqué de leurs empreintes le football africain et mondial.