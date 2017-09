Des réalisations semestrielles au beau fixe de Taqa Morocco

Sur les six premiers mois de 2017, le premier producteur privé d'électricité au Maroc, Taqa Morocco, affiche des réalisations au beau fixe, avec un résultat net part du Groupe (RNPG) en progression de 14,7% à 535,8 millions de dirhams (MDH), commentent les analystes de BMCE Capital Bourse.

A l'issue d'un semestre marqué, entre autres, par la baisse du taux de disponibilité des unités 1 à 4 à 90,9%, versus 95,8% au S1 2016, suite à la révision majeure de l'unité 3 conformément au plan de maintenance, Taqa Morocco enregistre un chiffre d'affaires en quasi-stagnation (+0,5%) à 4,07 milliards de dirhams (MMDH).

Cette variation intègre notamment une diminution de 2% des frais d'énergie suite à l'évolution du prix d'achat du charbon, relèvent les analystes financiers à l’occasion de la publication des résultats biannuels de la filiale marocaine du Groupe émirati, Taqa, cotée en Bourse.

Sur la première moitié de l’année, marquée aussi par le repli du taux de disponibilité des unités 5 et 6, passant de 86,8% au S1 2016, à 85,2% à fin juin 2017, compte tenu de la révision mineure de l'unité 6 comme programmée dans le plan de maintenance, l'excédent brut d’exploitation (EBE) de la société se hisse de 6,3% à 1,78 MMDH.

Cette performance est attribuable notamment à l'allègement de 4,3% des achats et autres charges externes à 2,14 MMDH dans le cadre des efforts d'optimisation des charges d'exploitation et de maintenance, explique la même source, notant que la marge d'EBITDA gagne, de facto, 2,4 points à 43,8%.

Dans le même sillage, les analystes de BMCE Capital Bourse soulignent une appréciation de 8,3% du résultat d'exploitation de Taqa à 1,34 MMDH, pour une marge opérationnelle qui s'élève à 33%, contre 30,7% au 30 juin 2016.

Toujours négatif, le résultat financier atténue ses pertes à -325,9 MDH, contre -375,4 MDH au S1 2016, en raison notamment de la diminution des charges d'intérêts sur emprunts suite à la renégociation des taux à la baisse opérée en 2016, ont-ils fait remarquer.

Au vu de ces évolutions et compte tenu d'une charge d'IS qui augmente de 24,5% à 319,9 MDH, le résultat net consolidé de Taqa Morocco s'apprécie de 14% à 701,2 MDH, pour une marge nette de 17,2% contre 15,2% au 30 juin 2016.

Par ailleurs, les analystes financiers rappellent que le Groupe a fait l'objet d'un contrôle fiscal au titre de l'IS et de l'IR concernant les exercices 2012 à 2015, au titre de la Contribution sociale de solidarité concernant les exercices 2013 à 2015, ainsi qu'au titre de la TVA concernant les exercices 2008 à 2015.

Dans ce contexte, une provision pour risque a été constituée sur la base de l'évaluation effectuée par le management et validée par ses conseilleurs fiscaux, pour faire face aux redressements éventuels qui découleraient de ce contrôle fiscal, ont-ils relevé.

Il est à signaler aussi que la société fait actuellement l'objet d'un contrôle de l'Office des changes au titre des exercices 2012 à 2017, ont-ils ajouté, notant que le management du Groupe réitère que les redressements éventuels qui découleraient de ces contrôles ne devraient pas avoir d'impact significatif sur le résultat, la situation nette et la liquidité de la société.

En termes de perspectives, Taqa Morocco devrait poursuivre ses orientations stratégiques pour la réalisation des résultats prévisionnels 2017 prévus dans le business plan.

Depuis le début de l’année, le titre de la société s’est apprécié de +13,72%, contre une hausse de +55,34% en 2016 et une bonification de +95,63% depuis 2014.