Des réalisations majeures pour Marsa Maroc

L'année 2016 a été marquée par "plusieurs réalisations majeures" de la Société d'exploitation des ports "SODEP"- Marsa Maroc, a affirmé récemment à Rabat, le président du directoire de la société, Mohamed Abdeljalil.

Il s'agit notamment de la mise en service avec succès du terminal à conteneurs 3 au port de Casablanca d'une capacité de 600.000 EVP en octobre par une filiale détenue à 100% par Marsa Maroc, ainsi que le démarrage de l'exploitation du nouveau terminal polyvalent au port d'Agadir par la Société SMA dont Marsa Maroc est actionnaire à hauteur de 51%, a précisé M. Abdeljalil dans une déclaration à la presse à l'occasion de la réunion du Conseil de surveillance de la SODEP.

Le Conseil de surveillance a adopté le budget de fonctionnement et d'investissement pour l'année 2017, a ajouté M. Abdeljalil, relevant qu'il s'agit du premier Conseil de surveillance réunissant les nouveaux membres de cet organisme de gouvernance, à savoir les représentants de la Caisse marocaine des retraites (CMR), de Wafa Assurance et du Régime collectif des allocations de retraite (RCAR), suite à leur désignation lors de l'assemblé générale ordinaire (AGO), tenue le 12 octobre dernier.

Le Conseil de surveillance a établi un bilan sur les réalisations de la société au titre de l'exercice 2016 ainsi que les prévisions de clôture à fin 2016, rapporte la MAP.

Par ailleurs, le conseil a procédé à la nomination des nouveaux membres du Comité de la stratégie, des investissements, des rémunérations et des nominations et du Comité d'audit et de la Gouvernance, conformément au pacte d'actionnaires qui a été signé en date du 4 juillet 2016 entre l'Etat, d'une part et les trois investisseurs institutionnels marocains, de l'autre. La SODEP est considérée parmi les sociétés leaders dans le domaine de l'exploitation portuaire au niveau national suite à la cession, par l'Etat, de 40% du capital de la société sur la Bourse de Casablanca en juin dernier. L'opération d'introduction à la Bourse de la SODEP a connu un grand succès auprès de la communauté financière en étant sursouscrite 6 fois avec plus de 18.000 souscripteurs.

Cette opération visait principalement à institutionnaliser davantage le capital de la société, renforcer sa gouvernance et faciliter le recours à des financements externes grâce à un accès direct aux marchés financiers.