Des raquettes de grande classe au 30ème Med Avenir du COC

La scène tennistique nationale suscite, ces derniers temps, un intérêt particulier pour ne citer que le Grand Prix Hassan II qui a connu une participation marocaine assez honorable ou le Grand Prix Lalla Meriem attendu chez les Cheminots, sans oublier le Med Avenir seul tournoi Grade 1 du continent et qui en est aujourd’hui à sa … 30ème édition. Toute une vie. C’est dire à quel point le COC est rompu à la tâche. Au fil des années, cet ITF juniors n’a cessé de se bonifier et de s’améliorer pour parvenir à attirer les raquettes les plus prometteuses de par le monde.

La 30ème édition n’a pas dérogé à la règle. Loin s’en faut. Aussi à la tête du tableau final, trône l’Australien Alexei Popyrin, fort de son 18ème rang juniors mondial, aux côtés du Français Constantin Bittoun Kouzmine (24e), du Japonais Naoki Tajima et de l’autre Français Dan Added (47e).

Chez les filles, c’est la Russe Dofya Lansera (33e) qui est tête de série n° 1 suivie de la Britannique Francesca Jones (46e) et de l’Américaine Elysia Botton (49e) …

Et ce n’est pas sous une certaine curiosité mêlée d’un espoir légitime que l’on sera amené à suivre les raquettes nationales qui devront leur présence au tableau final de bienveillantes wild-cards, à une heureuse exception, toutefois, celle de Diae El Jardi.

Une petite remarque au passage nous ferait dire non sans un petit pincement (tennistique) au cœur, qu’ils ne sont pas moins de sept Africains à figurer, de par leur classement au tableau final garçons et pas l’ombre d’un Marocain.

Une semaine pleine au COC pour l’équipe dirigeante chapeautée par le président Mohamed Mahboub et du pain sur la planche pour le directeur du tournoi, qui aime tant être au four et au moulin, Abdelmajid Benjelloun.