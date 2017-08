Des projets de recherche de l’Université de Meknès financés par la commune urbaine

Seize projets de recherche, de divers instituts et facultés de l’université Moulay Ismail de Meknès (UMI), viennent de bénéficier d’un appui financier de la commune urbaine de la ville. Ils s’inscrivent dans le cadre d’une convention de partenariat conclue entre l’UMI et la commune relative à la recherche scientifique et appliquée. Elle porte sur la consolidation du développement local et l’amélioration des conditions de vie de la population.

La convention prévoit l’octroi d’une bourse mensuelle de 1.000 DH sur une année aux étudiants inscrits en 3ème année de doctorat et ne bénéficiant d’aucune bourse. L’accord porte également sur l’appui des projets en lien direct avec les champs d’action de la commune, notamment la compétitivité économique, l’emploi et la valorisation du patrimoine culturel de la ville. Ce soutien s’élève à 100.000 DH pour les projets présentés par une unité de recherche et 200.000 pour ceux présentés par plus d’une unité.

S’exprimant lors de la cérémonie de présentation des projets retenus, le président de la commune urbaine de Meknès, Abdellah Bouanou, a souligné l’importance du partenariat avec l’université en vue de promouvoir le développement socio-économique de la ville et mieux servir ses habitants.

La commune urbaine, a-t-il dit, ‘’ne ménagera aucun effort pour impliquer d’autres parties dans les questions de développement, qui constitue la priorité de son programme’’.

De son côté, le président de l'Université Moulay Ismail de Meknès, (UMI), Hassan Sahbi, a indiqué que cette initiative s’inscrit dans le cadre de l’ouverture de l’université sur son environnement. Cette convention montre que l’université Moulay Ismail est ‘’une institution citoyenne qui participe, à travers la formation et la recherche scientifique, au développement de la ville’’, a-t-il ajouté.

Les projets retenus ont été choisis par un comité de sélection mis en place dans le cadre de la convention de partenariat entre l’UMI et la commune.