Des opérateurs marocains participent à un forum économiques maroco-sierra-léonais

Les opportunités d’investissement et le renforcement du partenariat bilatéral ont été au centre d’un forum économique qui a réuni, récemment à Freetown, une délégation marocaine composée d'une quarantaine de dirigeants d'entreprises avec des responsables des secteurs publics et privés sierra-léonais.

"Nous, opérateurs économiques publics et privés représentant plusieurs secteurs d’activités, sommes aujourd'hui pour la première fois à Freetown, pour un forum économique tenu sous la présidence effective de son excellence le président de la république de Sierra Leone", a indiqué la présidente de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), Miriem Bensalah Chaqroun, dans une déclaration à la presse à cette occasion.

Cette visite se veut une concrétisation de la vision de SM le Roi Mohammed VI et de la nouvelle dynamique donnée par le Souverain au partenariat Sud-Sud, a-t-elle souligné, faisant noter que le secteur privé s’engage à suivre cette vision Royale à travers l’investissement, la création de la valeur ajoutée et d’emplois, tout en étant un vecteur de développement pour les deux pays.

"Nous sommes heureux d’accueillir cette délégation venant du Royaume du Maroc et nous attendons que cette réunion œuvre à améliorer les relations commerciales au profit des deux parties", a indiqué, pour sa part, le chef du cabinet du président sierra-léonais, Saidu Conton Sesay.

Le forum s’est déroulé selon un agenda qui s’est articulé autour d’une présentation par la partie sierra-léonaise des opportunités d’investissement qu’offre son pays tant en termes de partenariat public-privé (santé, agriculture, énergie, transport, …) que celui privé-privé (banques commerciales, assurance, logement économique, …).

Ce forum, qui a duré une journée, a été marqué par des discussions sectorielles englobant les secteurs des mines, du commerce, du climat d'affaires, du tourisme, des transports, de l’énergie, des institutions financières, de l’agriculture et de la pêche.

Des recommandations ont été formulées par chacune des deux parties, tandis qu’un agenda d’actions sera mis en place pour réaliser les engagements mutuels.

Cette rencontre a également été ponctuée par l’annonce d’un partenariat entre la société maghrébine de la monétique S2M et la Sierra Leone Commercial Bank (SLCB).

En vertu de ce partenariat, S2M va équiper cette banque d’une solution monétique, c’est-à-dire d’un système qui va lui permettre d’émettre des cartes de débit, des cartes de crédit, des carte visa et MasterCard, et par conséquent gérer ses différents canaux de paiement, à savoir les terminaux de paiement électronique (TPE), le paiement en ligne et le paiement mobile, a indiqué à la MAP le président du directoire de S2M, Aziz Daddane.

Avec ce partenariat, la Sierra Leone devient le 26ème pays africain à faire confiance aux produits et aux services de S2M et le 37ème pays mondial, a-t-il noté.

La Sierra Leone compte environ 6,3 millions d'habitants, dont environ 39,1% vivent dans les zones urbaines (Freetown, Bo, Kenema, Makeni…)