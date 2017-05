Des millions d'enfants touchés par la violence et les catastrophes naturelles

Un enfant sur quatre dans le monde, soit 535 millions d'entre eux sont affectés par des catastrophes naturelles, des conflits armés, des violences et crises, a alerté l'Unicef.

Le Fonds de l'ONU pour l'enfance (Unicef) a tiré la sonnette d'alarme lors de la réunion de la 5e Plateforme mondiale pour la réduction des risques de catastrophes qui s’est tenue à Cancun, sur la côte caraïbe mexicaine.

"Il est essentiel que les pays sachent évaluer les risques auxquels les enfants sont exposés en cas de désastres pour mettre en place des programmes qui facilitent leur prise en charge", souligne dans un communiqué Christian Skoog, représentant de l'Unicef au Mexique.

Selon cet organisme, les catastrophes naturelles et le changement climatique obligent des milliers d'enfants à quitter leur logement, ce qui les expose aux risques de maladie, de violence, d'exploitation ou de se trouver dans un conflit armé.

L'Unicef lance un appel à la mise en place d'une étude sur les mineurs en situation de risque, leur âge, l'endroit où ils vivent afin de mettre en place les mesures nécessaires pour limiter l'impact des menaces qui pèsent sur eux.

L'organisme souligne enfin la nécessité pour les pays de se doter de l'infrastructure nécessaire afin d'aider la population en cas de catastrophe et demande que l'on cesse d'utiliser les écoles comme lieux de refuge, ce qui empêche le retour des enfants à l'école, une fois la menace passée.