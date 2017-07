Des humoristes de 6 pays à l'affiche de “Juste pour rire” d'Agadir

Une trentaine d'humoristes de six pays seront à l'affiche du 1er Festival "Juste pour rire" d'Agadir qui se tiendra du 23 au 26 août prochain. La liste des artistes qui animeront les quatre galas au programme, au théâtre de verdure de la ville, a été dévoilée par les organisateurs à l'occasion d'une conférence de presse en fin de semaine écoulée. "La 1ère édition du Festival Juste pour rire réunit le meilleur de la scène humoristique de six pays différents, poussant ainsi les frontières et brisant tous les préjugés", souligne Oussama El Khalili, président de l'association initiatrice de l'événement. Des noms comme Eko, Abdelkader Secteur, Lotfi Abdelli, Booder, Roman Frayssin et les artistes amazighs Rachid Aslal, Mustapha Sghir, Lahcen Chawchaw font partie de la pléide de comédiens du Maroc, d'Algérie, de Tunisie, de France, de Belgique et de Côte d'Ivoire, annoncés pour ce rendez-vous. "Notre objectif est de voir Agadir rire de bon cœur cet été, mais aussi aider à son développement économique, culturel et social", poursuit El Khalili qui était accompagné de Gilles Morin, vice-président du groupe canadien "Juste pour rire", chargé du développement international de la franchise. Le groupe canadien et l’Association "Juste pour Agadir" avaient conclu, en mars dernier, un partenariat pour l'organisation de ce festival, en partenariat avec le conseil municipal d’Agadir, le conseil régional Souss-Massa et le conseil régional du tourisme. Après Montréal, Toronto, Sydney, Londres, Bruxelles, Lyon et Johannesburg, Victor, la célèbre mascotte du groupe "Juste pour rire", qui fête cette année ses 35 ans d’existence, pose ainsi ses valises dans la première station balnéaire nationale. Fondé par Gilbert Rozon en 1983, autour de la première édition du festival à Montréal, le groupe "Juste pour rire" n’a cessé de croître et de se diversifier avec pour missions principales de développer et produire l’humour sous toutes ses formes et devenir un acteur incontournable des spectacles visuels internationaux.