Des hommes d’affaires de différents horizons font du réseautage à Rabat

Des hommes d’affaires de différents horizons se sont réunis, mardi à Rabat, le temps d’un “Afterwork”, initié par la Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM) dans le but d’examiner les opportunités d’affaires.

S’exprimant à cette occasion, le président régional de la CGEM RSK, Abdelkader Benbekhaled a précisé que cet évènement régulier a pour objectif de créer des liens d’affaires et d’amitié entre les membres de la CGEM de la région Rabat-Salé-Kénitra mais également avec les non-membres pour leur permettre ainsi d’adhérer au réseau.

L’afterwork dans son concept, a-t-il indiqué, ambitionne de créer des opportunités d’affaires entre les différentes entreprises présentes dans la région, notamment des donneurs d’ordre des clients, des fournisseurs, ainsi que d’échanger les expériences et les bonnes pratiques du management, rapporte la MAP.

M. Benbekhaled a fait savoir que l’afterwork d’aujourd’hui a pour thème l’amélioration des climats des affaires, soulignant que la CGEM a récemment signé la charte sur le climat des affaires de la région Rabat-Salé-Kénitra, qui stipule la mise en place d’un comité régional de l’environnement des affaires (CREA).

Lancé lors d’une cérémonie marquée par la présence du wali de la région de Rabat-Salé-Kénitra (RSK), Mohamed Mhidia et de la présidente de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), Meriem Bensaleh Chaqroun, ce comité s’assigne également pour objectif d’améliorer la position du Royaume dans le classement mondial Doing business, qui mesure la réglementation des affaires et son application effective dans 190 économies et certaines villes au niveau infra-national et régional.

Le CREA-RSK, qui constitue une déclinaison régionale du comité national de l’environnement des affaires (CNEA), adoptera une approche participative basée sur le dialogue entre les différents partenaires, publics et privés, en vue de mettre en place un des plans de travail annuels suivant une méthodologie claire et efficace.