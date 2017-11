Des entreprises de la région des Asturies en mission commerciale au Maroc

Sept entreprises de la région des Asturies (nord de l'Espagne) participent, depuis lundi et jusqu’au 1er décembre, à une mission commerciale au Maroc, visant à prospecter les opportunités d’affaires et de partenariat qu’offre le marché marocain.

Cette mission, organisée par l'Agence de promotion extérieure des Asturies (ASTUREX), réunit des entreprises active dans les secteurs de la métallurgie et du bâtiment, qui tiendront à cette occasion plusieurs rencontres et réunions B2B avec des clients et partenaires potentiels en vue de mettre en place des projets dans ces deux secteurs, indique l'agence sur son site web.

Les entreprises participantes sont "Bulteck Mining Systems", "KLK Electromaterial", "KPS Soluciones en Energía", "Normagrup Technology", "Procesos Industriales y Desarrollos Electricos", "Hierros y Carbones" et "Maprinsa", précise l'Asturex dans un communiqué.

L'agence, chargée de la promotion des entreprises asturiennes à l’international, souligne à cet égard que le Maroc est un pays en pleine croissance et constitue le principal marché des entreprises espagnoles en Afrique du Nord et le neuvième à l’échelle mondiale, rapporte la MAP.

L'Asturex relève aussi les atouts qui font du Maroc une destination attractive pour les entreprises espagnoles, notamment les charges fiscales réduites et la proximité géographique, notant que 800 entreprises avec des participations espagnoles au capital se sont déjà installées au Maroc.

Par ailleurs, les relations commerciales de la région des Asturies avec le Maroc "jouissent d’une bonne santé", avec des exportations qui ont doublé en l’espace de six ans, passant de 37,2 millions d’euros en 2010 à près de 71 millions d’euros en 2016.

La même source indique que plusieurs secteurs d'activité sont porteurs d’opportunités d’affaires avec le Maroc, notamment les équipements agricoles, l’industrie agroalimentaire, l’automobile, le textile, le tourisme et le transport-logistique.(MAP)