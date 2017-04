Des entreprises de la région de Murcie en mission économique au Maroc

Neuf entreprises de la région de Murcie (sud-est de l'Espagne), opérant dans divers secteurs, vont participer du 7 au 14 mai prochain à une mission au Maroc dans le but de renforcer leur présence sur le marché marocain, première destination des exportations murciennes en Afrique du Nord.

Cette mission économique organisée par la Chambre de commerce de Murcie et l’Institut de développement de la région de Murcie (INFO), vise à consolider et augmenter les exportations de la région vers le Maroc, qui se sont chiffrées à 341,36 millions d’euros en 2016, a indiqué l’INFO dans un communiqué.

Différents secteurs seront représentés dans la délégation murcienne, notamment l’agroalimentaire, le BTP et les matériaux de construction, l’industrie chimique, la technologie hydrique et le transport-logistique, a précisé le communiqué. Et de souligner qu’en 2016, 724 entreprises de la région ont exporté vers le Maroc, rapporte la MAP.

A cette occasion, le directeur de l’INFO, Javier Celdran, a souligné l’importance de cette mission économique pour le renforcement des liens commerciaux avec le Maroc, un «marché stratégique» pour les entreprises de la région.

Le Maroc est la principale destination des exportations de la région de Murcie en Afrique du Nord, devant la Libye, l’Algérie, l’Egypte et la Tunisie. Les exportations de cette région vers l’Afrique du Nord ont connu une croissance continue depuis 2011 et se sont chiffrées l’année dernière à 722,94 millions d’euros, selon l’Institut.

Les principaux produits exportés vers le Maroc ont été les carburants, pour une valeur de 159,16 millions d’euros en 2016, suivis des récipients et emballages (45,24 millions d’euros) et des produits de sidérurgie (31,42 millions d’euros).

Ces résultats font de la région de Murcie la 7ème région autonome d’Espagne qui exporte le plus vers le Maroc, de même que la 7ème région en termes d’importation depuis le Maroc.

Cette mission économique s’inscrit dans le cadre du «Plan Afrique», l’un des axes stratégiques du Plan de promotion extérieur coordonné par l’INFO. Elle bénéficie également du financement du Fonds européen pour le développement régional (FEDER).