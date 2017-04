Des éditeurs marocains présents au Salon du livre et de la presse de Genève

Des éditeurs marocains exposent leurs ouvrages à Genève à l'occasion de la 31ème édition du Salon du livre et de la presse, qui s'est ouvert mercredi avec le Québec comme invité d'honneur.

La participation marocaine à cet événement culturel, organisée pour la quatrième fois par Maroc Export en collaboration avec le ministère de la Culture, offre une opportunité pour présenter les ouvrages et auteurs marocains distingués. "L’objectif est aussi de favoriser la représentation du livre marocain sur la scène internationale et, par la même occasion, promouvoir et diffuser la culture et la production littéraire et intellectuelle marocaine", indique Maroc Export dans un communiqué. Quelque 600 auteurs sont attendus sur les douze scènes thématiques du Salon qui propose cette année plus de 3.000 animations, rencontres et activités du 26 au 30 avril. Par son architecture, la qualité des échanges et des thèmes abordés, l’édition 2016 du salon de Genève organisé sur une superficie de 22.000 m² a été une grande réussite.

La richesse des débats et des tables-rondes réunissant des écrivains des plus prestigieux ainsi que la chaleur de l’accueil des nombreux libraires ont été largement appréciées. Avec 900 maisons d’édition présentes et 2.000 animations, le salon a offert un condensé de savoir et de plaisir à l’image d’une encyclopédie vivante et divertissante. Par ailleurs, Maroc Export accompagne les opérateurs économiques marocains à travers la participation à plusieurs salons spécialisés, notamment le Salon du livre de Francfort (Allemagne), le Salon international du livre de Paris et le Salon international du livre de Tunis.