Des conventions pour la réhabilitation urbaine de Khémisset

Le Conseil communal de Khémisset a approuvé, au cours de sa session extraordinaire, plusieurs projets et conventions relatifs à la réhabilitation urbaine de la ville.

Cette session, qui s'est déroulée lundi, a été marquée par l'approbation et le vote de sept points portant sur la définition des attributions de l'administration communale et l’approbation du projet de la convention de partenariat entre la commission provinciale du développement humain, le comité local de développement humain dans la ville de Khémisset et l'Office national de l'électricité et de l'eau potable (ONEE), en vue d'élargir le réseau d'électricité à Ain Khemis, indique un communiqué de la commune.

Le Conseil a également approuvé le projet de convention de partenariat entre la commission provinciale du développement humain et le comité local de développement humain dans la ville de Khémisset pour la construction d'un réseau d'assainissement et le revêtement des rues à Ain Khemis, ainsi qu'un autre projet de partenariat pour le revêtement de trottoirs au niveau du boulevard Zerktouni et l'avenue du Sahara marocain à Hay El Farah.

Il a été aussi procédé à l'adoption du projet de convention de partenariat entre la commission provinciale du développement humain, la commission locale du développement humain à Khémisset et l'Office national de l'électricité et de l'eau pour l’élargissement du réseau d’éclairage public au quartier Al-Farah, du projet de convention de partenariat entre la commission provinciale du développement humain, la commission locale du développement humain à Khémisset et la direction provinciale de la jeunesse et du sport pour la création d’un terrain de proximité au quartier Essaâda Ahfour Lmaâti et du projet de convention de financement du programme de mise à niveau des quartiers sous-équipés, dans le cadre du programme du développement urbain de la ville de Khémisset 2015-2017.

De même, le Conseil a approuvé la demande de crédit du fonds d’équipement communal pour la réhabilitation urbaine de Khémisset, la construction du complexe socio-sportif à l’école Ahmed Chaouki au quartier Essaâda Ahfour Lmaâti ainsi que l’achat d’un lot de terrain relevant du domaine de l’Etat pour la construction d’un terrain de proximité dans le cadre de l'Initiative nationale pour le développement humain (INDH).