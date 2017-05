Des chercheurs et des universitaires plaident à Meknès pour la réutilisation des eaux usées

Des chercheurs et des universitaires marocains et étrangers ont plaidé, samedi à Meknès, pour la réutilisation des eaux usées afin de faire face à la demande de plus en plus croissante en la matière.

"Il est impératif de procéder à la réutilisation des eaux usées qui constituent une ressource précieuse inexploitée", soulignent ces chercheurs réunis dans le cadre d’une journée d'étude initiée par l’Ecole nationale d’arts et métiers-Meknès (ENSAM) et l’Association des ingénieurs de l’Ecole Hassania des travaux publics (AIEHTP) Fès-Meknès. D’où la nécessité de la collecte, du traitement et de la réutilisation de l’eau pour préserver les ressources naturelles et réaliser le développement économique.

Le président de l'Université Moulay Ismail de Meknès, Hassan Sahbi, a mis l’accent sur les diverses formes de prospection des eaux aussi bien de surface que souterraines ainsi que les phases de traitement, de stockage, de distribution et de dépollution. Il a appelé au changement des habitudes des consommateurs et usagers de l’eau pour favoriser l’économie de cette denrée et renforcer le cycle de son recyclage.

De son côté, le secrétaire général de l’AIEHTP Fès-Meknès, Zakaria Louafi, a souligné que les ressources en eau ont toujours constitué un élément fondamental de richesse et de bien-être pour les civilisations, ajoutant qu’elles ont ainsi et jusqu'à ce jour, été convoitées, protégées et exploitées avec beaucoup de rigueur, faisant l’objet même parfois de confits entre pays.

Cette rencontre a porté sur plusieurs axes dont "La gestion des ressources en eau : cadre juridique et institutionnel", "Les ressources en eau dans le bassin de Sebou", "Planification de l’alimentation en eau potable du bi-pôle Fès-Meknès à l’horizon 2040 : exemple adduction Driss Premier" et "Gestion de l’eau en milieu urbain".