Des champions de renom au 10ème Meeting international Mohammed VI d'athlétisme

En récoltant un total de 12 médailles, le Maroc a occupé la 5è position, , lors des 13èmes Championnats d'Afrique d’athlétisme des moins de 20 ans, qui se sont déroulés du 29 juin au 2 juillet à Tlemcen en Algérie.

Les athlètes marocains (messieurs et dames) se sont adjugé cette position, en décrochant trois médailles en or, quatre en argent et cinq en bronze, derrière l'Ethiopie, vainqueur de l'édition avec 38 médailles (13 en or, 13 argent et 12 bronze), l'Afrique du Sud avec 17 médailles (12, 4 et 1) et l'Algérie, pays hôte avec 20 médailles (4, 8 et 8). La quatrième position est revenue au Kenya avec 10 médailles, quatre en or, quatre en bronze et deux en bronze.

Les médailles d'or marocaines ont été décrochées par Soufiane Zakour (saut en longueur), Sara Elhachimi (400m haies) et Samira Addi (lancer de marteau). Les médailles d'argent, elles, ont été remportées par Mouhceine Khoua (saut en longueur), Fatima Elalaoui (saut en hauteur), Zineb Ajlal (saut en longueur) et Oussama Hammi (400M haies). Mohamed Chahi (lancer de disque), Khadija Benkacem (800m), Walid Aaraba (lancer de marteau), Soufiane Zakour (triple saut) et l'équipe 4*400m ont remporté le bronze.

Les 24 athlètes marocains qui ont pris part à ces championnats sont Bourigha Ayman (110m haies), Anouar Eloufi (400m), Ismail Maniani, Oussama Hammi et Sara Elhachimi (400m haies), El Malki Achraf et Khadija Benkacem (800m), Hicham Aknkam et Imane Elbouhali (1500m), Mohceine Outalha (5000m), Benzahra Abdekrim (3000m steeples), Mouhceine Khoua, Soufiane Zakour, Abdelouahed Bouhila, Meryem Ellouk et Zineb Ajlal (saut en hauteur), Soufiane Zakour et Meryem Ellouk (triple saut), Mohamed chahi (lancer de disque et javelot), Samira Addi et Walid Aaraba (lancer de marteau), Ayoub Zaroual et Soukaina Bouad (marche) et Fatima Elalaoui (saut en hauteur).