Des briques "made in Mars" pour les futurs colons de la planète rouge

Des scientifiques ont fabriqué des briques en "terre martienne" artificielle, anticipant le jour où des humains se lanceront dans la construction de colonies sur la planète rouge, selon une étude publiée jeudi dans le journal Scientific Reports.

Une équipe d'ingénieurs de l'Université de Californie, à San Diego, s'est procurée un peu de terre concoctée par la Nasa qui imite les propriétés du sol de Mars. Avec cette ambition: réussir à façonner des briques d'origine exclusivement martienne pour les futures constructions sur la planète rouge.

"Ceux qui iront sur Mars sont incroyablement courageux, de vrais pionniers, et ce serait un honneur pour moi d'être leur fabricant de briques", explique Yu Qiao de l'Université de Californie et auteur de l'étude.

De façon assez remarquable, les chercheurs ont constaté qu'il suffisait de compresser des blocs de la terre rougeâtre pour produire ces briques. Rien d'autre à faire, pas d'autres matériaux à ajouter, pas de passage au four.

En étant compressée, la "terre martienne" durcit comme un rocher et devient encore plus résistante que du béton armé.

Avec ce procédé, les chercheurs ont pu fabriquer des centaines de briques circulaires de 3 millimètres d'épaisseur.

La vraie terre martienne pourrait ainsi être comprimée couche par couche afin d'ériger un mur ou pour fabriquer des briques plus grosses, suggère Yu Qiao.

D'autres chercheurs avaient déjà imaginé bâtir des centrales nucléaires sur Mars pour cuire des briques ou faire voyager, depuis la Terre, de grandes quantités de polymère, une "colle" destinée à leur fabrication.

Reste évidemment à savoir si oui ou non la vraie terre martienne réagirait comme la terre artificielle recréée par la Nasa, concède Yu Qiao. Seuls des tests sur place pourront valider cette technique.

En 2012, le robot Curiosity de la Nasa a prélevé pour la première fois des échantillons de sable et de poussière sur la planète Mars, analysant, sur place, sa composition.