Des artistes de renom à la 11ème édition d’“Alegria”

La 11ème édition du Festival “Alegria” se tiendra du 21 au 23 août à Chefchaouen, avec la participation de plusieurs artistes marocains et étrangers de renom.

Initiée par la Fondation Chefchaouen d’art et de culture, cette édition propose une programmation musicale riche et variée avec la participation d’une pléiade d’artistes talentueux marocains, espagnols, africains et latino-américains, à l’instar de Juan Carmona, Pti Moh et José Luis Antoli (Espagne), Leila Gouchi, Aimar, Youssef El Houssaini et Mariam Chakroun, la Perle bleue, Seven Doors et Hanane Moudiane (Maroc), Cosa Nuestra, accompagné de Daniel Tunas et ses musiciens (Pérou, Chili), qui vont semer la joie et contribuer à créer une meilleure communication et une sympathie harmonieuse entre l’artiste et le public. Selon un communiqué de la Fondation, le festival vise en particulier à exprimer l’ambition de la ville de Chefchaouen et de sa région en matière de développement culturel, social, touristique et économique, promouvoir les spécificités culturelles de la ville et son positionnement propre en matière d’offre culturelle et touristique, participer à créer des interactions vertueuses entre le rayonnement culturel de la ville, son attractivité touristique et son développement humain et économique et à célébrer l’ouverture culturelle de la cité bleue et sa vocation de pont humain et économique entre l’Afrique, la Méditerranée du Sud et le monde hispano-latino-ibérique. Outre une programmation musicale d’envergure, des activités socioculturelles figurent à l’ordre du jour de cette édition, dont la deuxième rencontre de la poésie des deux rives qui consiste à livrer des séquences de la lecture de poésies données par des poètes arabes et espagnols, accompagnées de la guitare flamenco dans les fabuleux jardins de la Kasbah, et le forum de la diète méditerranéenne visant à contribuer au développement artistique, socioculturel et économique de la cité bleue à travers la valorisation de l’art culinaire local et les produits artisanaux de la région, outre l’organisation de sorties découvertes des paysages culturels de la région.

Cette manifestation culturelle, considérée comme l’un des rendez-vous d’envergure de la scène artistique et socioculturelle, constituera une opportunité incontournable pour la promotion et la valorisation du patrimoine immatériel de la ville en art artisanal et culinaire local.

Organisé dans la cité bleue, terre de culture authentique au charme si particulier avec ses ruelles enchâssées dans la montagne, sa place emblématique et ses habitants si chaleureux et accueillants, ce festival ne peut être qu’un écrin raffiné reflétant au monde entier la richesse et la profondeur de la culture de Chefchaouen. Mélanges et fusions, authenticité et ouverture caractérisent cette édition.

Créé en 2004, le Festival Alegria s’inscrit dans une dynamique de sauvegarde et de valorisation du patrimoine tant historique que culturel de la ville, venant ainsi compléter un éventail de projets visant à dynamiser la région et porter le message de l’ambition et de l’ancrage régional de Chefchaouen en tant que ville de la diversité, des valeurs du bon voisinage et de l’interaction culturelle.