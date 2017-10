Des artistes d'horizons divers chantent la tolérance à Agadir

Une dizaine d'artistes d'horizons divers ont chanté la paix et la tolérance samedi soir à Agadir, le temps d'un concert qui a attiré un immense public marocain et étranger. Sur la scène dressée sur la plage de la ville, Aminux, Douzi, Arcadian, Bigflo & Oli, Claudio Capéo, Corneille, Keen'V, Loïc Nottet, Maître Gims, Ridsa, Richard Orlinski, Shy’m et Vitaa se sont relayés pour interpréter leurs meilleures chansons au grand bonheur de leurs fans.

Cette manifestation artistique, un rendez-vous désormais incontournable du calendrier culturel, porte haut les couleurs du Maroc, terre d’ouverture et confluent de nombreuses cultures qui ont fait son histoire et son identité.

Depuis 2005, le Concert pour la tolérance associe des artistes marocains, français et internationaux autour de l’universalité des valeurs de tolérance, de paix, de respect et de dialogue.

Produit en partenariat avec 2M, le concert sera diffusé sur plusieurs chaines de télévision au Maroc et à l'étranger.

Outre la musique, le programme de cette 12ème édition, placée sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI, a proposé aussi un colloque sur le thème: "Le Maroc, modèle d’une société musulmane tolérante et ouverte sur le monde". Cette rencontre a réuni des personnalités du milieu politique, académique et associatif du Maroc et de l'étranger, pour débattre de la promotion des valeurs de respect, de paix et du vivre-ensemble, et des moyens de faire barrage à l'extrémisme et à la violence.