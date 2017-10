Des aéroports marocains distingués à la conférence de l’ACI

Le Maroc a remporté plusieurs distinctions à la 27ème conférence du Conseil international des aéroports (ACI), qui s’est tenue récemment à l’île Maurice, indique l’Office national des aéroports (ONDA).

L’aéroport d’Agadir a, ainsi, décroché le prix du premier aéroport africain en matière de sécurité aéroportuaire, dans la catégorie 10.000 à 20.000 mouvements, détaille, mercredi, l’Office dans un communiqué.

Ce prix vient couronner “la conformité réglementaire des infrastructures, des procédures opérationnelles et celles des compétences des ressources humaines de l’aéroport d’Agadir par rapport aux normes internationales de l’aviation civile (OACI)”, explique-t-on.

Les aéroports Marrakech Menara et Casablanca Mohammed V se sont vu remettre les certificats “Airport Carbon Accreditation” (ACA), niveau 1 de l’ACI, poursuit le communiqué.

L’ACA, lancé en 2009 à l’initiative de l’ACI est le seul programme à dimension internationale de réduction des émissions de gaz à effet de serre spécifique aux aéroports.

D’autre part, l’ONDA, représenté par son directeur général Zouhair Mohammed El Aoufir, a reçu une distinction particulière pour “sa contribution continue à l’amélioration de la sécurité aéroportuaire en Afrique”, à travers, entre autres, l’organisation de sessions de formation et la mise à disposition de son expertise au profit de la communauté aéroportuaire africaine.

L’Office a, à cette occasion, participé au Forum commercial d’ACI, où le nouveau business modèle commercial de l’aéroport de Marrakech a été présenté avec la mise en place d’actions de coopération avec des aéroports africains partenaires de l’ONDA.

La 27ème conférence, qui s’est déroulée sous le thème “Leadership audacieux en période de changement”, a réuni plus de 500 professionnels issus de l’aviation civile, des aéroports et des secteurs connexes.