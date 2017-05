Depuis quand l'homme peuple-t-il les différents continents ?

Le continent américain, où l'homme serait présent depuis 130.000 ans et non pas 15.000 comme estimé jusqu'ici, selon une étude publiée mercredi dans Nature, reste un continent assez récemment peuplé par l'espèce humaine, née il y a plusieurs millions d'années.

"Toumaï" (Sahelanthropus tchadensis), considéré par certains paléontologues comme le "doyen de l'humanité", est vieux d'environ 7 millions d'années et a été mis au jour en 2001 au Tchad.

La très célèbre Australopithèque "Lucy", découverte en Ethiopie en 1974, est pour sa part âgée d'environ 3,2 millions d'années. Mais d'autres fossiles d'Australopithèque, moins connus, datent d'au moins 3,9 millions d'années.

Les plus vieux fossiles de genre Homo, genre auquel appartient l'homme moderne (c'est-à-dire Homo sapiens, notre propre espèce), remontent à 2,8 millions d'années. Il s'agit d'une mandibule avec des dents trouvée dans la région de l'Afar, en Ethiopie, en 2013.

On estime que les premiers représentants du genre Homo ont quitté l'Afrique il y a plus de 2 millions d'années.

Les premiers humains "non-africains" ont été mis au jour dans le Caucase, sur le site de Dmanissi, en Géorgie, et ont 1,8 million d'années.

En Asie, l'enfant fossile de Mojokerto, découvert en 1936 à Java (Indonésie), a entre 1,8 et 1,3 million d'années.

Le plus ancien fossile connu en Europe occidentale date d'environ 1,2 million d'années. Il a été découvert dans les années 2000 dans l'un des nombreux sites préhistoriques d'Atapuerca (nord de l'Espagne). Il pourrait correspondre à l'espèce baptisée Homo antecessor.

Mais des objets fabriqués par l'homme, retrouvés dans le sud de la France à Lézignan-la-Cèbe, dans l'Hérault, pourraient attester d'une présence humaine en Europe il y a au moins 1,57 million d'années.

Le plus ancien homme mis au jour en Australie est un Homo sapiens appelé "l'Homme de Mungo". Il a été découvert dans la région des lacs Willandra, dans la partie la plus à l'ouest de la Nouvelle Galles du sud. Il est âgé d'environ 45.000 ans.

L'homme moderne, l'Homo sapiens, est apparu en Afrique, il y a environ 200.000 ans et il serait sorti de l'Afrique il y a environ 100.000 ans.