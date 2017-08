Dembélé et Coutinho “proches” du Barça

L'ailier français Ousmane Dembélé (Dortmund) et le milieu offensif brésilien Philippe Coutinho (Liverpool) sont "proches" de rejoindre le FC Barcelone, a déclaré jeudi Pep Segura, manager sportif du club catalan, démenti à la fois par Liverpool et par Dortmund.

"Il faut que nous aidions l'équipe avec des renforts et que ces derniers soient là dans les prochains jours. Nous sommes en train de discuter des conditions pour Coutinho et Dembélé. Ils sont proches", a déclaré le dirigeant au micro de la chaîne catalane TV3 après la défaite en Supercoupe d'Espagne contre le Real Madrid (3-1, 2-0).

"Nous espérons qu'ils seront joueurs du Barça pour cette nouvelle saison", a-t-il ajouté.

Cette prise de position est la première reconnaissance officielle par le Barça de son intérêt pour ces deux joueurs, que leurs clubs respectifs ne semblent pour le moment pas vouloir lâcher.

"Il est vrai que ce sont deux joueurs que nous aimerions bien faire venir, mais la logique veut que ce soient leurs deux clubs respectifs qui décident au final de la possibilité du transfert", a toutefois tempéré le directeur sportif barcelonais Roberto Fernandez plus tard dans la journée, précisant être en train de "négocier".

"Je ne sais pas pourquoi certaines personnes disent ce qu'elles disent. Je ne les connais même pas. Surtout ce monsieur, je ne l'ai jamais rencontré", a déclaré l'entraîneur de Liverpool Jürgen Klopp jeudi devant des journalistes au sujet de Segura.

Même réaction irritée du côté de Dortmund: "Barcelone n'a pas avancé d'un millimètre vers son souhait de réaliser le transfert de Dembélé", a martelé l'homme fort du Borussia Hans-Joachim Watzke, cité sur le site du journal Kicker. "Je ne peux pas m'expliquer pourquoi il (Segura) dit cela. Sinon peut-être parce que le Real Madrid a donné le tournis à son équipe en Supercoupe d'Espagne".

Dortmund comme Liverpool ont annoncé ces derniers jours avoir rejeté des offres de Barcelone pour les joueurs concernés et la fin du mercato d'été, programmée le 31 août, approche.

"Il n'y a rien de neuf de mon côté parce que personne ne m'a rien dit de plus depuis la dernière fois que nous avons parlé de ça", a poursuivi Klopp, interrogé sur l'existence ou non de contacts entre Liverpool et Barcelone. "Le club a dit ce qu'il avait à dire".

Ebranlé par le transfert retentissant de Neymar au Paris SG début août, le Barça est en quête de renforts pour tenter de combler le vide laissé par l'attaquant brésilien, parti en échange de la somme record de 222 M EUR. Depuis ce départ, Barcelone n'a enregistré que l'arrivée du milieu international brésilien Paulinho, dont le profil puissant et travailleur n'est pas vraiment susceptible de faire rêver les "socios" (supporters-actionnaires) du club.

Dembélé (20 ans) est actuellement en conflit ouvert avec son club de Dortmund, qui l'a suspendu jusqu'à nouvel ordre après que l'international français ne s'est pas présenté à l'entraînement, apparemment pour hâter son transfert vers la Catalogne.

Quant à Coutinho (25 ans), il aurait transmis selon la presse une demande de transfert à son club de Liverpool après le rejet d'une offre de 100 M EUR de Barcelone. Le Brésilien est officiellement souffrant du dos et n'a pas joué les deux derniers matches de Liverpool.