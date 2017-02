Dématérialisation des titres des sociétés non cotées

Un mémorandum d’entente pour la promotion du service de dématérialisation des titres pour les sociétés non cotées a été signé, mercredi à Casablanca, entre le Dépositaire central des valeurs mobilières au Maroc (Maroclear) et l’Association marocaine des investisseurs en capital (AMIC). Signé par la présidente-directrice générale de Maroclear, Fathiia Bennis et le directeur général de l’AMIC, Hassan Laaziri, ce mé- morandum vise à définir un cadre commun d’actions pour inciter les entreprises non cotées à dématé- rialiser leurs titres, en ciblant l’ensemble des sociétés anonymes dans lesquelles les investisseurs en capital détiennent des participations, indique un communiqué conjoint. La dématérialisation des titres, qui consiste en le remplacement des titres physiques ou du registre des actionnaires d’une entreprise par l’ouverture d’un compte titres chez Maroclear via son dépositaire (banque ou société de bourse), apporte à l’entreprise et à ses actionnaires de nombreux avantages, comme la sécurité grâce à l’élimination des risques de destruction, de vol ou de dété- rioration des titres physiques, fait savoir le communiqué. Elle garantit également le confort puisqu’il n’y a plus de risques d’erreurs liés à la gestion manuelle ou encore plus de visibilité grâce à l’attribution d’un code ISIN, norme internationale très prisée par les investisseurs, ajoute le communiqué. En cas de cession d’actions, de succession ou d’ouverture de l’actionnariat, cette démarche assure une bonne fin des transactions, puisque la transmission des titres se fait dans la transparence, note la même source. Instrument opérationnel des pouvoirs publics en matière de développement des PME, l'AMIC est au cœur du dispositif marocain d’appui aux entreprises. Elle est l’unique association professionnelle spécialisée dans le mé- tier du capital investissement au Maroc. Créé en 1997, Maroclear dispense quatre grands services à ses affiliés, à savoir la dématérialisation des titres et leur conservation, la gestion de la circulation de ces titres de comptes à comptes et l’administration de ces titres (gestion du référentiel et codification selon des normes internationales).