Démarrage sur les chapeaux de roue pour Liverpool en Ligue des champions

Lionel Messi et Luis Suarez ont tout essayé pour convaincre Neymar de rester au FC Barcelone et de ne pas accepter l'offre folle du Paris Saint-Germain. L'Argentin et l'Uruguayen l'ont pris à part. Une réunion en petit comité qui s'est tenue dans la nuit du 21 au 22 juillet dans un luxueux hôtel du New Jersey, où les Blaugranas logeaient avant de se mesurer à la Juventus, en match de préparation. À ce moment-là, ils ne savaient pas qu'il était déjà trop tard, que le Brésilien ne changerait pas d'avis, peu importe leurs arguments…

Une longue conversation a commencé entre les trois membres de la fameuse "MSN". Elle est arrivée jusqu'aux oreilles du journal catalan Sport. Messi et Suarez ont insisté, insisté, et Leo a fini par lâcher à "Ney": "Qu'est-ce que tu veux ? Être Ballon d'or ? Je vais te faire gagner le Ballon d'or!" La récompense individuelle suprême que Messi a déjà obtenue cinq fois et qui obsède Neymar. C'est pour ce titre de meilleur joueur au monde que ce dernier est parti au PSG, en plus de l'argent…

En d'autres mots, Messi était prêt à se mettre au service de Neymar, et tant pis pour Suarez… Dès le lendemain, contre les Bianconeri, il a joint les actes à la parole en se consacrant entièrement à "Ney", ne ménageant pas ses efforts pour le trouver sur le terrain, sur toutes les actions. Ce jour-là, le Brésilien a marqué les deux buts d'une victoire 2-1. Mais cela n'a donc pas suffi…