Démantèlement d'une cellule terroriste à Essaouira

Le Bureau central d'investigations judiciaires (BCIJ), relevant de la Direction générale de surveillance du territoire national (DGST) a procédé, jeudi, au démantèlement d'une cellule terroriste affiliée à l'organisation dite "Etat islamique", composée de quatre extrémistes s'activant dans la ville d'Essaouira. Cette opération a permis la saisie d'armes blanches et d'appareils électroniques, ainsi qu'un manuscrit dans lequel les membres de cette cellule prêtent allégeance au chef de "Daech" et déclarent le jihad au Maroc sous l'appellation "La wilaya de l'Etat islamique au Maghreb al-Aqsa", indique un communiqué du ministère de l'Intérieur.

Les investigations ont révélé que les suspects, qui ont prêté allégeance au prétendu khalifa "Abu Bakr Al Baghdadi", ont planifié l'exécution d'attaques terroristes d'envergure visant des installations sensibles et des sites touristiques d'Essaouira, précise le communiqué. Les membres de cette cellule terroriste ont projeté, en réponse aux appels incitatifs de cette organisation terroriste, d'élargir le champ de leurs opérations terroristes à d'autres villes du Royaume, relève la même source.

Les mis en cause seront déférés à la justice une fois achevée l'enquête menée sous la supervision du parquet général, fait savoir le communiqué, relevant que cette opération s'inscrit dans le cadre des efforts déployés pour contrer les menaces terroristes qui visent la sécurité et la stabilité du Royaume.