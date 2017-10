Démantèlement d’un réseau d’immigration clandestine opérant depuis Laâyoune

La police espagnole a annoncé vendredi le démantèlement d'un réseau qui faisait passer clandestinement des centaines de migrants du continent africain vers les Iles Canaries et l'arrestation d’un citoyen sénégalais au Maroc.

Elle a imputé à cette organisation la responsabilité d'au moins quatre naufrages d'embarcations "avec près de 150 personnes portées disparues" dont des enfants.

"Les prix payés par les migrants oscillaient entre 500 et 3.000 euros" pour effectuer la traversée entre Laâyoune et les Iles Canaries, a précisé la police dans un communiqué.

Un Sénégalais était "à la tête de l'organisation au Maroc", selon la même source.

Selon le témoignage des rescapés, ledit citoyen sénégalais avait notamment organisé une traversée mortelle en mars 2015, quand une embarcation transportant 13 migrants avait dérivé pendant cinq jours. "Au moins huit personnes étaient mortes et leurs cadavres avaient été jetés par dessus bord", selon le communiqué.

L'opération, menée conjointement par la police espagnole et la Gendarmerie Royale, avait auparavant abouti à l’arrestation de 30 personnes.