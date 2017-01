Défaite du Cinq national

La sélection égyptienne masculine de basketball, championne arabe en titre, a remporté la 22e édition du championnat arabe des nations en battant dimanche soir au Caire, son homologue marocaine, sur le score de 96 à 90. Pour atteindre la finale, les représentants du pays hôte se sont imposés devant Bahreïn par (89-56), alors que les hommes de Said El Bouzidi, invaincus depuis le début du tournoi, l'ont emporté devant l'Arabie Saoudite par (81-71). Avec ce nouveau titre, l'Egypte consolide son avance en tête des équipes les plus titrées du tournoi (13 sacres).

Le Cinq national rate l'occasion de remporter le deuxième titre majeur de son palmarès après le titre africain de 1965 au Caire. Lors de ses précédentes participations aux championnats arabes, l'équipe marocaine avait remporté une médaille d'argent en 2005 à Riyad et trois de bronze en 2000 à Alger, 2009 à Rabat et en 2010 à Beyrouth. La sélection nationale compte également à son palmarès deux titres de vice-champion d'Afrique en 1964 et 1968 à Casablanca et deux médailles de bronze au championnat d'Afrique des nations de 1962 au Caire et 1980 à Rabat.