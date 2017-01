Décès de Mario Soares : Message de condoléances de Driss Lachguar à Antonio Costa

Le Premier secrétaire de l’USFP

Driss Lachguar

“Monsieur le Premier ministre Antonio CostaCher camarade Secrétaire général du Parti socialiste du PortugalC’est avec une grande émotion que l’Union socialiste des forces populaires a appris le décès de l’ex-Président du Portugal Mario Soares, une des figures les plus emblématiques du socialisme européen.Mario Soares, un ami sincère du Maroc et des socialistes marocains, représente un demi-siècle de vie institutionnelle et démocratique du Portugal et un grand leader socialiste dont la contribution à la modernisation de son pays mérite véritablement une reconnaissance universelle.Exprimant toute mon amitié aux camarades socialistes portugais ainsi qu’à la famille et aux proches de Mario Soares, je vous prie cher camarade d’accepter en ce triste moment toutes mes condoléances et celles de l’ensemble des socialistes marocains.”