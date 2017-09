Suite au décès de Hajja Khadouj Nabil, mère de Habib El Malki, président de la Chambre des représentants et de la Commission administrative de l’USFP et directeur d’Al Ittihad Presse, les personnels des quotidiens Al Ittihad Al Ichtiraki et Libération présentent leurs condoléances les plus attristées à l’ensemble des familles El Malki et Nabil.

Puisse Dieu avoir l’âme de la défunte en Sa Sainte Miséricorde.

Nous sommes à Dieu et à Lui nous retournons.