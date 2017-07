Décès de Chuck Blazer

L'Américain Chuck Blazer, au coeur du retentissant scandale de corruption qui a éclaboussé la Fédération internationale de football (Fifa) en 2015, est décédé à l'âge de 72 ans, a annoncé mercredi son avocat à l'AFP.

"Nous avons la grande tristesse d'annoncer que notre client et ami, Chuck Blazer, est décédé", a indiqué Me Eric Comgold dans un communiqué dans lequel il ne précise pas les circonstances et les causes du décès.

Blazer, personnage haut en couleur et reconnaissable à sa barbe très fournie, souffrait depuis plusieurs années de graves problèmes de santé, dont un cancer du colon.

"Ses fautes, pour lesquelles il a reconnu sa totale responsabilité, ne doivent pas faire oublier l'impact positif qu'a eu Chuck sur le football international", a rappelé l'avocat.

Ancien homme fort et grand argentier du football sur le continent américain, Blazer avait été suspendu à vie par la Fifa en juillet 2015 pour avoir accepté des pots-de-vin et dessous-de-table.

L'ancien secrétaire général de la Concacaf, la Confédération du foot d'Amérique du Nord, d'Amérique centrale et des Caraïbes, membre du comité exécutif de la Fifa (2007-13), était devenu depuis 2011 le principal informateur du FBI et de la justice américaine qui enquêtaient sur la Fifa.

En mai 2015, en plein congrès de la Fifa à Zurich (Suisse), la justice américaine avait lancé des procédures contre des dizaines de hauts responsables de l'instance internationale, ainsi que contre des partenaires de la Fifa, pour racket, fraude et blanchiment sur une période de 25 ans.

Face à ce scandale sans précédent, l'emblématique président de la Fifa Sepp Blatter avait fini par quitter son poste, qu'il occupait depuis 1998.