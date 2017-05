Début en fanfare du WAC et du FUS en compétitions africaines

Bonne entame pour les deux clubs marocains, le WAC et le FUS, qui sont engagés dans la phase de poules des compétitions continentales

Le Wydad est en droit de se targuer de sa parfaite opération après avoir surclassé par 2 à 0 la formation camerounaise de Coton Sport Vendredi au Complexe sportif Mohammed V à Casablanca pour le compte de la première journée du groupe D de la Ligue africaine des clubs champions.

Poussés par leur public présent en masse dans les gradins, les Rouge et Blanc ont sorti un match plein trouvant la faille à la 39ème minute de jeu par l’inévitable buteur maison, William Jebbor, sachant que l’addition aurait pu être beaucoup plus salée si les joueurs wydadis n’avaient pas fait dans le ratage d’occasions toutes faites.

Il a fallu donc attendre l’heure de jeu pour que le défenseur Amine Attouchi double la mise et libère ses partenaires, permettant ainsi à son équipe de signer une victoire d’entrée profitant par là même du nul blanc concédé samedi à domicile par les Egyptiens d’Al Ahly devant les Zambiens de Zanaco United.

A l’issue du match, l’entraîneur du WAC, Houcine Ammouta, a tenu à féliciter l’ensemble de ses joueurs qui ont négocié avec intelligence les débats de cette confrontation face à un solide adversaire. Ajoutant que dans la phase de poules, l’important est d’engranger le maximum de points en vue de se qualifier au tour des quarts de finale.

Une victoire des plus encourageantes qui permettra donc au Wydad d’envisager la suite du concours dans de bonnes dispositions, sachant que sa prochaine sortie sera une virée, le 24 courant, du côté de Lusaka où il donnera la réplique à Zanaco un match qui sera sifflé par l’arbitre rwandais Louis Hakizimana assisté par son compatriote Theogene Ndagijimana et le Congolais Olivier Safari Kabene.

En Coupe de la CAF, le FUS, comme précité, a débuté du bon pied le tournoi, s’offrant, samedi au Complexe Moulay El Hassan à Rabat, l’équipe ougandaise de FC Kampala City Councile (3-0), dans un match comptant pour la première journée du groupe D.

Le Fath, demi-finaliste de l’épreuve la saison écoulée, n’a pas attendu longtemps pour annoncer la couleur grâce à Brahim Bahri (7è), avant que Yusupha Njie n’inscrive un deuxième but juste avant le retour aux vestiaires (42è), tandis que la troisième réalisation est à mettre à l’actif de Karim Benarif.

L’autre rencontre de ce groupe devait opposer hier les Tunisiens du Club Africain aux Nigérians de FC Rivers United qui accueilleront, le 24 de ce mois, le FUS, dans un match de la seconde journée qui sera arbitré par un trio rwandais avec pour referee du centre Jean Claude Ishimwe, secondé par Zephanie Niyonkuru et Honoré Simba.

A rappeler en dernier lieu que ce soit en C1 ou en C2, seuls les deux premiers de chaque groupe décrocheront leur ticket des quarts de finale, tour qui se jouera en aller et retour en septembre prochain.