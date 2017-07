Début de semaine meurtrier suite à une hécatombe routière

Cinq personnes ont été tuées et 21 autres blessées, dont 11 grièvement, dans un accident de la route survenu mardi au niveau de la commune rurale d'El Kheng sur la route nationale N-13 reliant Errachidia à Meknès. Selon les autorités locales, l’accident s'est produit suite à une collision entre un camion et un autocar en provenance de Fès et à destination d’Errachidia. Aussitôt informées de l’accident, les autorités locales et la Protection civile ont mobilisé tous les moyens logistiques pour acheminer les blessés vers l’hôpital provincial Moulay Ali Chrif et leur apporter les soins nécessaires, alors que les dépouilles des victimes ont été transportées à la morgue.

Avant ce drame, un autre s'est produit, la veille. Trois personnes ont trouvé la mort dans un accident survenu sur la route reliant Rabat à Sala al Jadida au niveau de Technopolis.L'accident a eu lieu lorsqu'un poids lourd est entré en collision avec une voiture entraînant la mort sur le coup de trois passagers du véhicule léger, ont indiqué les autorités locales. Les corps des victimes ont été évacués à la morgue alors qu’une enquête a été ouverte, pour élucider les causes de ce drame.